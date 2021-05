Maltrattamenti in famiglia, 47enne arrestato

E’ stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di S. Agata Militello un 47enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sarebbero intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dopo essere stati allertati, pare, dai familiari dello stesso. Giunti sul posto, i carabinieri avrebbero appurato come il 47enne, in seguito ad una lite, avvenuta poco prima in auto, avrebbe colpito ripetutamente e con violenza uno dei propri congiunti.

L’uomo è stato arrestato dopo aver opposto resistenza ai militari, agendo nei loro confronti con fare minaccioso e rifiutando di collaborare. I familiari avrebbero, inoltre, raccontato ai militari dell’Arma di una serie di violenze, morali e fisiche nei loro confronti, ripetute nel tempo.

Il Gip del Tribunale di Patti, Ugo Domenico Molina, nell’udienza che si è tenuta nel pomeriggio di oggi ha convalidato l’arresto. Per il 47enne, in accoglimento della richiesta del difensore dell’uomo, l’avvocato Rosario Di Blasi, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con i propri familiari.