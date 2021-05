Gioiosa Marea: sospesa la raccolta di umido ed indifferenziato

“Raccolta della spazzatura indifferenziata ed umido sospesa da oggi fino a data da destinarsi. Questo è il messaggio che è stato diffuso dal comune di Gioiosa Marea pochi minuti fa.”

Questa la dichiarazione di Lucia Collorafi, presidente del comitato “Borgo Marinaro San Giorgio”, dopo i messaggi che sono stati inviati a svariate utenze telefoniche. Una comunicazione che ha lasciato di stucco molti cittadini, visto che al momento nè sul sito istituzionale del comune, nè sulla pagina Facebook istituzionale, c’è scritto alcunchè.

Sembra, ma non ci sono notizie ufficiali in tal senso, che sia cambiata la destinazione dell’umido e dell’indifferenziato e questo, se dovesse essere confermato, potrebbe provocare ripercussioni sulla raccolta per alcuni giorni, in attesa di normalizzare il conferimento nella nuova discarica.

“Noi abbiamo invitato i cittadini a sollecitare il commissario straordinario che regge il comune, gli uffici e i consiglieri comunali rimasti in carica, perchè spieghino cosa sta succedendo, ha proseguito la Collorafi; in ogni caso, se questa situazione dovesse continuare per giorni, individueremo un sito dove poter scaricare i rifiuti, perchè non abbiamo nessuna intenzione, vista anche l’intempestività delle notizie, di tenerli a casa”.