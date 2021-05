Capo d’Orlando – Ancora un incidente sulla via Consolare Antica, violento impatto tra due auto

Un altro incidente, il secondo, sulla via Consolare Antica, nel pomeriggio di oggi, per fortuna senza conseguenze gravi.

Intorno alle ore 15:50, dunque a distanza di poco meno di un’ora dall’incidente di Contrada Malvicino, a scontrarsi sono state due auto.

Secondo una prima ricostruzione un pick up bianco stava immettendosi sulla SP148, in direzione Palermo, quando una Fiat Multipla sopraggiungeva in direzione Messina.

Inevitabile l’impatto tra le due autovetture, che ha provocato ingenti danni alla carrozzeria dei due veicoli. Per fortuna i due conducenti non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Municipale di Capo d’Orlando e la Guardia di Finanza.