Capo d’Orlando – Scontro tra un’auto e uno scooter in c.da Malvicino, ferito un 40enne

Un incidente stradale tra un’auto e uno scooter si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15.00 in Via consolare Antica, nella zona di contrada Malvicino a Capo d’Orlando.

Ad avere la peggio nello scontro è stato un 40enne, in sella ad uno scooter di media cilindrata. Per l’uomo è stato necessario l’intervento del personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza. Il 40enne, che ha riportato ferite e lievi escoriazioni, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza, impegnati in servizi di controllo e la Polizia Municipale di Capo d’Orlando.