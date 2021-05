5 anni fa l’attentato subito da Giuseppe Antoci e dalla sua scorta

5 anni fa, il 18 maggio 2016, l’attentato all’allora Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci e dalla sua scorta. Un episodio che ancora oggi ha lasciato strascichi e ripercussioni.

Antoci è intervenuto questa mattina al il convegno dal titolo “Il mutamento della mafia: i fondi europei e le terre liberate”, organizzato online dal Liceo Meli di Palermo.

Un percorso tematico e d’approfondimento sulle infiltrazioni mafiose in agricoltura e sulle normative messe in atto per contrastarle.

All’evento, organizzato dal Liceo Meli di Palermo, hanno aderito 60 scuole e 5 università di tutte le regioni italiane, per un bacino di migliaia di studenti.