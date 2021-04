“Un farmaco per un amico”, Deputati M5S avviano raccolta per i randagi di Messina e provincia

“Dopo aver aderito nei mesi scorsi all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico, denominata Giornata della raccolta del farmaco, che ha consentito di aiutare le famiglie indigenti del territorio, abbiamo deciso di organizzare una analoga iniziativa per supportare i volontari della nostra Provincia, che ogni giorno, con enorme sacrificio e poche risorse disponibili, si occupano dei nostri randagi, garantendo loro le cure necessarie per mantenerli in salute e restituirgli a serenità che gli è stata negata.

Destineremo una quota alle farmacie di riferimento dei volontari, quota che le Associazioni animaliste potranno utilizzare per l”acquisto dei farmaci necessari per curare i randagi di tutto il territorio e supportare i volontari nel loro impagabile operato.

Inoltre, da giorno 3 fino a giorno 8 maggio, sarà possibile, da parte di tutti i cittadini sensibili al tema, lasciare un farmaco “sospeso” tra quelli disponibili nell’elenco fornito dalla farmacia.

Un significativo aiuto per tutti i volontari che, nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che quotidianamente devono affrontare, non hanno mai fatto mancare le cure per i nostri amici a quattro zampe.

Ricordiamo che, grazie a un recente Decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza, da adesso sarà possibile utilizzare farmaci umani equivalenti e quindi meno costosi, a scopo veterinario” annunciano i deputati nazionali del MoVimento 5 Stelle Grazia D’Angelo, Francesco D’Uva, Antonella Papiro ed i portavoce all’Assemblea Regionale Antonio De Luca e Valentina Zafarana.

Il gruppo consiliare M5S al Comune di Messina, composto da Cristina Cannistrà, Andrea Argento, Giuseppe Fusco e Paolo Mangano aggiunge: “Accogliamo favorevolmente l’iniziativa avviata dalla nostra deputazione nazionale e regionale. Proprio in questi giorni stiamo lavorando alla proposta di delibera per istituire la Consulta Comunale per la tutela e il benessere degli animali. Un segnale molto importante per la nostra città”.

Ecco le farmacie di riferimento dove potete rivolgervi per contribuire alla cura dei randagi:

FARMACIA SCIACCA RIZZO

Via Gen.A.Liotta 7. S.Agata Mil. (ME)

FARMACIA COLLICA

via XXVII settembre, 23/d, Capo d’Orlando (ME)

FARMACIA PIZZINO.

Via Vittorio Veneto, 65, Capo d’Orlando (ME)

FARMACIA MENDOLIA

Via Nazionale 102/N Gliaca di Piraino (ME)

FARMACIA DELLE TERME

via nazionale Terme 178, Terme Vigliatore (ME)

FARMACIA CAVALLARO

Via Olivarella, Nazionale 68. Olivarella (ME)

FARMACIA BRUNI.

Via Cesare Battisti, 222 Messina.

FARMACIA GERMANÀ

Strada Statale 114 Contessa. Messina

FARMACIA DE LUCA

Via Umberto I, 356. Roccalumera (ME)