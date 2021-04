Sinagra – Auto precipita in un terrapieno dopo uno scontro frontale. Due feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Sinagra. Coinvolte due auto, un’Audi ed una Fiat Punto.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’Audi, che procedeva in direzione Sinagra, all’uscita di una curva abbia perso aderenza con l’asfalto a causa delle forti piogge che imperversano su tutto il messinese, invadendo la corsia opposta e colpendo una Fiat Punto. Questa seconda auto a seguito dell’impatto è stata spunti fuori dalla carreggiata, per poi finire in un terrapieno, dal quale i Vigili del Fuoco la stanno prelevando. Per puro caso l’auto è rimasta in bilico sul terreno scosceso, senza scivolare in un precipizio.

Alla guida della Punto una donna sinagrese, mentre la Punto era condotta da un quarantenne di Ficarra. Entrambi sono Stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno condotti al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni le loro condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Sinagra per i rilievi.