Covid-19 – 1.450 i casi del giorno in Sicilia. In calo il numero dei ricoverati e delle vittime

1.450 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, come si legge nel bollettino del Ministero della Salute del 15 aprile, a fronte di 10.450 tamponi molecolari processati. Numero di contagi in calo rispetto al giorno precedente, quando i casi erano stati 1.542, ma su 11.976 tamponi.

I dati di oggi fanno crescere esattamente di un punto percentuale il tasso di positività, che passa dal 12,9% di ieri al 13,9%. Tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 4,8%.

La Sicilia oggi “perde una posizione” ed è quarta, tra le regioni italiane, per numero di contagi giornalieri (dietro a Lombardia, Campania e Puglia).

In netto calo, rispetto a ieri (quando erano state 33), il numero delle vittime del Covid-19 nell’isola, che oggi sono 6. I guariti invece sono 802.

Scende invece il numero dei positivi ricoverati in ospedale: sono 13 in meno rispetto al giorno precedente. Adesso sono 1.402 i contagiati che necessitano di cure ospedaliere, di cui 184 in terapia intensiva (1 meno di ieri, con 10 ingressi del giorno).

Catania prende il posto di Palermo in testa tra le province per numero di nuovi casi: nella provincia etnea sono stati 475, mentre 315 nel capoluogo siciliano, che resta in zona rossa fino al 22 aprile. Poi numeri a tre cifre per Siracusa (165), e Messina, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 122 casi. 99 i nuovi casi a Trapani, 95 ad Agrigento, 87 a Caltanissetta, 52 ad Enna ed infine 40 a Ragusa.

In Italia:

Stabile il numero di contagi nel resto d’Italia: sono 16.974 i nuovi casi (ieri erano stati 16.168). In calo, invece, le vittime del giorno nella nostra nazione, che sono 380.