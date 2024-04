Cisar Messina: “In un segnale radio un messaggio di pace contro la guerra!”

E’ stato attivato alla mezzanotte di ieri, in occasione della ricorrenza del 150′ anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e della festa della liberazione, un radiofaro o, detto in termini radioamatoriali, un beacon “FARO”, realizzato dalla sezione Cisar Messina con il contributo di alcuni soci ed alunni dell’indirizzo elettronica ed elettrotecnica dell’iis “Borghese Faranda” di Patti, con cui l’associazione, condividendo le finalità tecniche, formative e sociali dell’attività radioamatoriale, ha stipulato un protocollo di intesa e collaborazione.

Scopo dell’iniziativa divulgare un messaggio di pace, in un momento in cui “guerra” è la parola più comune. Il radiofaro trasmette il messaggio “NO GUERRA” in italiano, inglese, russo, ucraino, israeliano e arabo con la speranza di risvegliare il senso e significato di “umanità” in tutti coloro che hanno dimenticato che nelle guerre non esistono vinti o vincitori, che hanno dimenticato che l’unica ad essere sconfitta è proprio l’intera umanità.

Il Cisar, i suoi soci, gli alunni dell’istituto pattese, in linea con quelle che sono sempre state per i radioamatori di tutto il mondo gli obiettivi, ovvero la ricerca tecnica, il supporto in caso di necessità, il desiderio di collegare il mondo per renderlo un posto migliore in cui vivere, nutrono la speranza che il messaggio corra nell’etere abbracciando il mondo intero spingendo i governi di questo nostro pianeta a mettere in atto tutte le iniziative per fermare tutte le guerre.

Nelle prime 24 ore di trasmissione del segnale radio sulle onde corte è stato ricevuto da diverse stazioni radioamatoriali, che hanno dato conferma di ricezione, in Europa, Est Europa, Giappone e Nord America.

“E’ bello poter dire che dalla Sicilia, viene lanciato un messaggio di pace per tutti i popoli.”