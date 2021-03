Tiro con l’arco – XLV Torneo dell’Etna, successi in diverse categorie per l’ASD Arcieri dei Nebrodi

Inizio col botto per l’ASD Arcieri dei Nebrodi alla prima gara H&F – Tiro di Campagna che si è svolta ad Adrano, nella splendida cornice del Vulcano più alto d’Europa, domenica 28 Marzo 2021. Nel XLV Torneo dell’Etna, la squadra nebroidea ha raccolto 9 podi e un titolo di squadra.

La gara inserita nel calendario Nazionale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, valevole per le qualificazioni alla finalissima Nazionale a Settembre. Si trattava di una gara molto tecnica con bersagli posizionati a partire da 5 metri fino ad una distanza massima di 60 metri.

Una giornata bellissima anche per l’aspetto meteorologico che ha consentito, ai circa 60 arcieri provenienti da tutta la Sicilia, di trascorrere una splendida giornata di gara e sana competizione, sempre mantenendo tutte le dovute misure anti-covid imposte dalla Federazione e dalle attuali normative.

Ecco tutti i podi raccolti dall’ASD Arcieri dei Nebrodi:

1° posto per Sgrò Helèna – Arco Olimpico – Giovanissimi Femminile

1° posto per Blogna Santosvaldo – Arco Olimpico – Junior Maschile

1° posto per Lenzo Pia Carmela – Arco Nudo – Master Femminile

1° Posto per Vinci Alice – Arco Longbow – Femminile

1° posto per Ioppolo Andrea – Arco Compound – Senior Maschile

2° posto per Crasì Oriana – Arco Longbow – Femminile

2° posto per Patroniti Roberto – Arco Nudo – Master Maschile

2° posto per Principato Trosso Pasquale – Arco Longbow -Maschile

3° posto per Iraci Fuintino Maria – Arco Longbow – Femminile

1° posto come Squadra Maschile con Patroniti – Ioppolo – Blogna.