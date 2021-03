Serie D: domenica la stracittadina Acr Messina – Fc Messina

Dopo un turno di riposo la serie D torna in campo con le partite valide per la 22° giornata, la 25° per i gironi A e C, in programma domenica 21 marzo alle 14.30.

Nessun anticipo, sarà una domenica interamente dedicata alla Serie D. Sportitalia trasmetterà in diretta la gara del girone A Legnano-Castellanzese in programma allo stadio Comunale “Giovanni Mari”. Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Queste le partite e le designazioni arbitrali del girone I: Acr Messina-Fc Messina (Domenico Mirabella di Napoli) Biancavilla-Acireale (Francesco Burlando di Genova), Città S. Agata-Gelbison (Luca De Angeli di Milano), Licata-Cittanovese (Stefano Moretti di Como), Marina Di Ragusa-Rotonda (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Santa Maria Cilento-Paternò (Giuseppe Costa di Catanzaro), San Luca-Dattilo (David Guida di Torre Annunziata), Rende-Castrovillari (Alessandro Cutrufo di Catania), Troina-Roccella (Stefano Raineri di Como).