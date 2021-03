Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 12.00 sulla Consolare Antica a Capo d’Orlando, nei pressi dell’incrocio con contrada Bruca.

Un pedone, in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali è stato colpito da un’automobile in transito. Fortunatamente nulla di grave per l’uomo, che ha riportato solo lievi ferite. Sul posto i Carabinieri.