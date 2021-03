Prof ricoverata con emorragia cerebrale. Aveva ricevuto vaccino Astrazeneca. Sequestrate le cartelle

La procura di Gela ha sequestrato le cartelle cliniche e la documentazione inerente il vaccino di una 37enne gelese ricoverata ieri in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. La giovane insegnante aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca il primo marzo.

Secondo l’Agenzia Ansa Sicilia, ieri mattina la donna era stata portata all’ospedale di Gela dopo avere accusato un forte mal di testa e aver manifestato stato confusionale. In poco tempo la situazione è precipitata e la giovane è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per una grave emorragia cerebrale.

I sanitari del nosocomi, attraverso la raccolta dell’anamnesi hanno appurato che la 37enne aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca il primo marzo. Il lotto è differente rispetto a quello ritirato nei giorni scorsi. La giovane insegnante attualmente è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.