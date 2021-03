Covid – 650 nuovi casi in Sicilia, 13 le vittime. In leggero aumento i ricoveri, 563 i guariti

Continua ad essere stabile il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Sicilia. Sono 650 quelli registrati oggi, a fronte di 8.373 tamponi molecolari processati (ieri erano stati 679 i nuovi casi, su 8.659 test eseguiti).

Numeri che fanno abbassare lievemente il tasso di positività, che passa al 7,7%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,4%, La Regione Sicilia, però, continua a non conteggiare nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

Cresce di 11 unità il numero dei ricoverati in ospedale: sono 783 i positivi al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 99 in terapia intensiva (2 in meno di ieri, con 5 ingressi del giorno).

13 le vittime del Coronavirus oggi nell’Isola (stesso numero di ieri). 563, invece, le persone che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore. Sale così di 74 unità il numero degli attuali positivi in Sicilia, ora sono 13.870.

È sempre la provincia di Palermo a registrare il maggior numero di nuovi positivi: ben 299 i casi nel capoluogo di regione. Segue Catania con 96, poi Siracusa con 91. 59 i casi ad Agrigento, 37 nuovi casi a Ragusa e Caltanissetta, 31 a Messina, 6 a Trapani ed Enna.

In Italia:

Contagi del giorno ancora alti nell’intera Penisola: oggi sono 26.062 (ieri erano stati oltre 26.800), così come resta altissimo il numero delle vittime, 317 oggi. 14.970, invece, i guariti. Oggi in Italia ci sono 520.061 persone positive al Covid-19.