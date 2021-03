Covid – Boom di guariti in Sicilia: 3.533! 592 i nuovi casi, 10 le vittime

Ancora buoni dati dal Bollettino del Ministero della Salute per la Regione Sicilia, in totale controtendenza con il resto d’Italia al momento.

In calo i numeri dei ricoverati negli ospedali siciliani: sono 7 in meno rispetto a ieri, i positivi al Coronavirus che necessitano di cure ospedaliere, 783. Sono però 121 quelli in terapia intensiva (1 più di ieri, con 6 ingressi del giorno).

Il numero dei nuovi casi giornalieri rimane pressoché stabile nell’isola: 592 i nuovi positivi, registrati a fronte di 7.692 tamponi molecolari. Un aumento di 73 unità, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi, con circa 500 test in più.

Dati che fanno aumentare il tasso di positività al 7,6%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,4%, anche se la Regione Sicilia prosegue nella sua scelta di non inserire nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

In lieve calo, invece, le vittime del giorno in Sicilia, che oggi sono 10 (ieri erano state 12), mentre i guariti sono ben 3.533, che contribuiscono a far scendere di circa 3.00 unità il numero degli attuali positivi nell’isola: ora sono 19.951.

Quasi la metà dei nuovi casi arriva dalla provincia di Palermo, che conta oggi 294 nuovi casi. Seguono Catania con 79 e Messina con 63 (in aumento rispetto ai 28 di ieri). Poi Agrigento 45, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Trapani 32, Siracusa 29, Caltanissetta 14 ed Enna 11.

