Covid-19 – 518 i nuovi casi oggi in Sicilia, di cui solo 31 nel messinese. Ben 40 in meno i ricoverati

Ancora in calo, in Sicilia, il numero dei casi del giorno ed il numero dei ricoverati. 518 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 8.343 tamponi molecolari processati. 60 meno di ieri i nuovi contagi del giorno, quando però erano stati eseguiti 18 tamponi in meno.

Dati che fanno abbassano il tasso di positività dello 0,7%, oggi al 6,2%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,0%, anche se la Regione Sicilia continua a non conteggiare il numero dei positivi al test antigenico.

Ben 40 in meno, rispetto a ieri, i pazienti Covid ricoverati in ospedale: oggi sono 868, di cui 134 in terapia intensiva (2 in più di ieri, con 8 ingressi del giorno).

Stabili le vittime giornaliere in Sicilia, anche oggi sono 21 mentre i guariti sono 1.323, che contribuiscono ad abbassare il numero degli attuali positivi nell’isola di 826 unità, a quota 25.771.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, in tripla cifra Palermo e Catania, con 203 e 147 nuovi contagi. Bassi, invece, i numeri delle altre province: 38 a Caltanissetta, 31 a Messina, 26 a Ragusa, 24 a Siracusa, 19 ad Agrigento, 16 a Trapani e 14, infine, ad Enna.

Nel resto d’Italia torna sotto la fatidica soglia dei ventimila l’incremento di nuovi casi di contagio del giorno: oggi sono 18.916 (ieri erano 20.499). 280 i deceduti del giorno, mentre i guariti sono 11.320.