Barcellona – L’ex sottosegretario Alessio Villarosa espulso dal Movimento 5 Stelle

Tra i 21 espulsi dal Movimento 5 Stelle per non aver votato la fiducia al neo Governo Draghi, c’è anche il deputato di Barcellona Pozzo di Gotto Alessio Villarosa. La scelta di Villarosa di non sostenere il nuovo esecutivo era stata annunciata in un lungo post sulla sua pagina social, prima della seduta parlamentare. Da 8 anni nel Movimento, Villarosa era stato Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei due Governi Conte.

La scelta di non votare la fiducia è dovuta al fatto di non credere “A questo Governo. Non credo – scrive Villarosa su Facebook – che un Governo tecnico possa fare il bene del Paese in questo momento perché non lo ha mai fatto nella storia.”

Inoltre Villarosa non riconosce il ruolo di Vito Crimi, definito come un reggente a tempo del movimento e non un capo politico.

Di seguito il testo del deputato di Barcellona Pozzo di Gotto, tratto dalla sua pagina Facebook:

“Che dire, ieri è arrivata anche a me la famosa lettera di espulsione. Sì, confermo a tanti che me lo stanno chiedendo, è arrivata.