480 i nuovi casi di Covid del giorno in Sicilia. 40 in meno i ricoverati in ospedale

Sono 480 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore, registrati a fronte di 9.467 tamponi molecolari processati. Quattro contagiati in meno rispetto a ieri, quando erano stati trovati 484 positivi con una cinquantina di tamponi in più (9.412)

Dati che incidono di pochi centesimi sul tasso di positività, che resta al 5,1%. In Sicilia si continua a non conteggiare, nel bollettino, il numero dei positivi al test rapido (oggi ne sono stati effettuati oltre 15mila). Con i test rapidi l’incidenza scende al 1,9%.

Ancora in calo il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono 40 in meno rispetto a ieri. Dei 1.075 contagiati che sono ospedalizzati, 145 sono in terapia intensiva (9 in meno di ieri, con 6 ingressi del giorno).