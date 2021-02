Dati confortanti per quanto riguarda i casi di Covid-19 a Capo d’Orlando. Nella cittadina tirrenica infatti gli attuali positivi passano da 84 a 66, ben 18 in meno rispetto all’ultimo dato. In calo anche le persone in isolamento, che adesso sono 36.

“Ma anche con la zona gialla la prudenza deve essere massima”, dichiara il sindaco Franco Ingrillì.