Rifiuta di indossare la mascherina, volo per Catania rientra a Malta. Arrestata 24enne

Protagonista della vicenda una negazionista di 24 anni di origini bulgare, ma con cittadinanza italiana. Dopo lo sbarco è stata processata e condannata per direttissima da una corte maltese.

Il volo dell’Air Malta era decollato dall’isola alle 6 di questa mattina diretto a Catania quando la passeggera, nonostante le insistenze del personale di bordo, non voleva saperne di indossare la protezione obbligatoria.

L’insistenza della donna e i rischi connessi con la salute e la sicurezza degli altri passeggeri, hanno indotto il comandante del volo a ritornare verso Malta immediatamente e a consegnare la passeggera alla polizia.

Stando a quanto riportato dai media maltesi la donna italo-bulgara è stata presa in consegna dalla polizia e messa in stato di arresto. Poche ore dopo è comparsa davanti alla giudice Donatella Frendo Dimech che l’ha condannata a sei mesi di reclusione, con condizionale di due anni. Verdetto accompagnato da una dura reprimenda della giudice verso l’imputata per il suo comportamento irresponsabile.