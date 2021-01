Barcellona: confermato il focolaio Covid in una struttura per anziani

Scende a 122 il numero dei positivi totali a Barcellona. Ieri si sono registrati 2 nuovi positivi, di cui uno già in isolamento domiciliare in quanto contatto di persona già contagiata. Sono 5 le persone guarite. Invariata la situazione al Covid Hospital “Cutroni Zodda”, con quattro ricoveri.

Come preannunciato sabato scorso, l’Usca ha confermato il focolaio in una struttura

cittadina per anziani. Gli ospiti positivi al Covid-19 sono 15 più un operatore, per un totale di 16 casi. Infine, dai 250 tamponi rapidi effettuati al “Palalberti” a studenti e personale

scolastico, che ieri hanno coinvolto gli istituti comprensivi “Balotta” e “Capuana”, è emerso un solo caso di positività che riguarda un insegnante, ma si è in attesa della conferma del test molecolare. “Colgo l’occasione per ricordare a tutti che da oggi la Sicilia sarà zona arancione, ha ricordato il sindaco Pinuccio Calabrò; ragion per cui scatteranno controlli più stringenti e fioccheranno le multe nel caso in cui dovessero essere rilevate violazioni delle regole anticontagio. Raccomando a tutti la massima prudenza.”