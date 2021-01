Orlandina Basket – Due positività al test rapido all’interno del gruppo squadra

Orlandina Basket comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al tampone rapido per il Covid-19 di due membri del gruppo squadra.

Non si tratta di atleti della prima squadra. I due soggetti, asintomatici, sono stati posti in isolamento, in attesa di ulteriori esami. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto nella mattinata odierna a ulteriori test, che hanno dato tutti esito negativo.

L’Orlandina giocherà domenica al PalaFantozzi alle 18.00 contro Treviglio.