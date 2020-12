Coronavirus – 101 i casi a Milazzo, positivi 4 sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale Fogliani

E’ chiaro che la guardia non va abbassata. Lo dicono i numeri. Quelli di ieri segnano un aumento dei casi in provincia di Messina. Ben 287 nuovi positivi sul territorio provinciale peloritano, più di Catania e Palermo. A Milazzo si passa a 101 casi di positività al Covid-19.

Nella giornata di ieri è stata accertata la positività di quattro sanitari, tre medici e un assistente, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fogliani. Subito sono scattati i protocolli sanitari. Il Pronto Soccorso è rimasto chiuso per quattro ore per la sanificazione dei locali ed ha riaperto in serata con due medici di turno. Altri tamponi sarebbero risultati tutti negativi, ma si attenderebbe l’esito di altri. Preoccupa anche la situazione nel comparto industriale.

Si incrementa di una sola unità il numero degli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto. Sono quattro i nuovi casi di positività al Covid-19, di cui due già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Tre le persone che sono risultate guarite e hanno ottenuto dall’Usca la prevista liberatoria.

Immutato il quadro dei ricoveri ospedalieri. Sono cinque in totale le persone positive a Monforte San Giorgio. Si tratta di residenti del centro e della frazione Pellegrino. Gli stessi stanno eseguendo e rispettando tutti i dettami previsti dal protocollo sanitario.