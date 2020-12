Coronavirus – Casi ancora in calo in Sicilia (792), ma aumentano morti e ricoveri

Sono 792 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia su 7.109 tamponi eseguiti. L’incidenza dunque cala di un punto percentuale, dal 12,1% di ieri all’11,1% (ieri erano stati 878 su 7.237 tamponi).

I guariti invece oggi sono stati 728, i decessi 24 oggi (ieri erano stati 22), che portano il totale a 2.155. Attualmente in Sicilia sono 33.883 i positivi, 40 in più rispetto a ieri.

Di questi sono ricoverati 1.254 pazienti (9 in più rispetto al dato complessivo di ieri), 1.076 dei quali in regime ordinario (5 in più rispetto a ieri); 178 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare sono 32.629.

Sul fronte della distribuzione fra le province in testa Palermo con 271 nuovi casi, poi Catania con 209 casi, 89 a Messina, 85 a Caltanissetta, 68 a Siracusa, 47 a Ragusa, 13 ad Enna, 7 ad Agrigento ed infine 3 a Trapani.

IN ITALIA

Sono stati 15.104 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 137.420 tamponi processati, secondo i dati del ministero della Salute. In netto calo le vittime, sono state 352. Sono in calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità.