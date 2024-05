Messina: Villa Dante con il nuovo look, apre i cancelli per ospitare il II° Festival della Sostenibilità

Dal 16 al 18 maggio 2024, si svolgerà la seconda edizione del “Festival della Sostenibilità 2024”; per l’occasione, la “Nuova Villa Dante” ospiterà l’evento dopo essersi rifatta il maquillage, sia dal punto di vista strutturale che, di abbellimento.

A presentare la manifestazione il sindaco Federico Basile, l’assessora Liana Cannata, l’assessore Francesco Caminiti, il direttore generale Salvo Puccio; insieme a loro, le presidenti delle partecipate Messina Social City Valeria Asquini, Messina Servizi Mariagrazia Interdonato, Amam Loredana Bonasera e, per l’ATM, presente la consigliera Carla Grillo.

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato che “il Festival della sostenibilità fa parte del programma dell’agenda “Messina 2030”; non solo magliette con il logo ma, eventi di grande profilo che sono rivolti alla cittadinanza; un’opportunità per parlare di sostenibilità”. Tante le opportunità e le buone pratiche offerte durante il Festival, ha detto Basile, “che contribuiranno a diffondere il concetto che tutti insieme possiamo rendere il pianeta più sostenibile”. Messina, ha concluso Basile, “ha avviato un percorso virtuoso, iniziato con la sindacatura De Luca, proseguito con l’attuale amministrazione che ha seguito un modello ed una idea non certo utopica, per rendere uno dei polmoni verdi più importanti della città, fruibile a tutti grazie alle aree attrezzate e alle notevoli attività sportive che si possono praticare; modello che si sta replicando anche nelle altre ville cittadine”.

L’assessore Francesco Caminiti presentando la nuova Villa Dante, ha informato che “sono stati investiti due milioni e mezzo fondi, in parte reperiti nel bilancio interno dell’amministrazione, in parte utilizzando fondi europei”. Grandi lavori strutturali, ha proseguito Caminiti, “che hanno riguardato sia l’arena che i campi di padel, la pista per la corsa campestre, un’area di oltre 800 mq. tutta destinata ai bambini”. A fine mese, ha spiegato Caminiti, “si concluderanno lavori riguardanti il collocamento dei pannelli fotovoltaici, l’efficientamento energetico della piscina”. Villa Dante possiede un sistema di videosorveglianza H24 ma, sia il Sindaco che l’assessore Caminiti, hanno rivolto un invito ai cittadini affinché siano proprio loro i primi controllori di questo grande polmone verde segnalando eventuali vandali.

L’assessora Liana Cannata ha parlato “delle diverse iniziative programmate per la seconda edizione del Festival della Sostenibilità che comprendono, tra l’altro, convegni, mostre, film, presentazioni di libri, laboratori creativi ed inclusivi”. Proprio i laboratori, ha affermato la Cannata, “serviranno ad accrescere le esperienze dei partecipanti nell’ambito dell’arte, dell’innovazione, dello sport, della ricerca”. Le partecipate del comune avranno un ruolo importante in quanto promuoveranno iniziative volte a rendere più concreto il principio della sostenibilità.

L’ATM, ha dichiarato Carla Grillo, “insisterà sul principio della mobilità sostenibile, grande ruolo lo svolgono i mezzi elettrici di cui si è dotata l’azienda, il cui impatto ambientale è pari a zero”. Anche l’Amam sostiene e partecipa al festival, ha affermato Loredana Bonasera, “con laboratori sensoriali organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e alcune scuole cittadine, incentrate sul ciclo dell’acqua, il suo utilizzo evitando inutili sprechi”. La presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato, “ha spiegato quanto importante sia prendersi cura del verde, attività che la partecipata svolge giornalmente e, gestire il ciclo dei rifiuti, evitando di costruire “discariche cittadine” a cielo aperto”. La Interdonato ha affermato che “con questa iniziativa, la partecipata intende raccontare la visione che bisogna avere quando ci si prende cura della città attraverso l’attività di riqualificazione”. Ancora, ha comunicato la Interdonato, “sono stati previsti dei laboratori curati dall’associazione Infinity Lifes, per parlare di riutilizzo dei materiali; infatti, verranno spiegati come sia possibile riutilizzare scarti tessili”.

Padrona di casa a Villa Dante sarà la Messina Social City che gestirà la struttura; la presidente Valeria Asquini ha voluto ricordare che “durante il periodo della Pandemia, insieme al sindaco De Luca, si era alla ricerca di uno spazio dove consentire ai ragazzi con disabilità, di stare insieme, di vivere momenti di socializzazione”. Si è deciso, ha dichiarato la Asquini, “di puntare su Villa Dante, l’idea si è rilevata vincente”. Oggi, ha spiegato la Presidente di Messina Social City, “la nuova Villa Dante è una struttura restituita al territorio che rende tutti più orgogliosi per il lavoro svolto. Vivere il territorio significa mettere in evidenza alcuni valori come educazione, socializzazione, inclusione”. Villa Dante, ha concluso Valeria Asquini, “deve essere a disposizione dei cittadini, di tutti, non di nessuno perché, il senso di responsabilità e di appartenenza deve portare ciascuno a prendersene cura”. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuito; inaugurazione giorno 16 alle ore 10 ingresso lato Provinciale. Per ulteriori informazioni basta collegarsi al sito: messina2030greenevents@comune.messina.it.