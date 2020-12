L’Orlandina Basket torna in campo domenica alle 12.00 contro Piacenza – VIDEO

Brutta tegola per l’Orlandina Basket, che perde per circa due mesi Simone Bellan. L’ala, alla terza stagione in biancoazzurro, si è infatti operato ieri a Milano per ricomporre una microfrattura al radio distale dell’avambraccio destro. Simone potrà tornare presto a correre, ma per calcare nuovamente il parquet il percorso sarà più lungo.

Out per un mese, almeno, anche il giovane Tommaso Tintori: per lui lesione di primo grado alla pianta del piede.

L’Orlandina comunque non si perde d’animo e torna in campo già domenica 20 dicembre al PalaFantozzi. Palla a due a mezzogiorno, con diretta sulla nostra emittente AM.