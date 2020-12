Sant’Agata Militello – Domenica 13 e 20 dicembre istituita l’isola pedonale nel centro cittadino

Sarà istituita nelle domeniche del 13 e 20 dicembre, dalle ore 16 alle ore 21, l’isola pedonale nel centro cittadino a Sant’Agata Militello. In particolare il provvedimento riguarderà la via Campidoglio, la via Medici, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Sardegna e tra via Sardegna e piazza Crispi, il lato est della stessa piazza Crispi e su un tratto di via Gen. Liotta, tra le vie Palestro e Plebiscito.

“L’istituzione dell’isola pedonale nelle domeniche del periodo natalizio – dichiara Bruno Mancuso – nelle zone di maggior concentrazione degli esercizi commerciali intende agevolare la fruibilità del centro cittadino da parte della cittadinanza, ed in più, vista la particolarità del momento storico, garantire allo stesso modo una maggiore possibilità di distribuzione dell’afflusso di persone, contribuendo così ad evitarne la concentrazione in spazi ristretti sui marciapiedi”.