Coronavirus – Dati in crescita a Milazzo. 195 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto

Dati Covid altalenanti a Milazzo, dove torna a crescere il numero degli attuali positivi al Covid-19. Si è appresa infatti la positività di altre diciassette persone con il dato statistico complessivo che sale addirittura a quota 71.

Pare che la situazione desti preoccupazione nel quartiere di Vaccarella, dove qualche nucleo familiare risulterebbe toccato da vicino dal coronavirus. L’appello lanciato dal Sindaco Pippo Midili, soprattutto all’indirizzo dei giovani, a modificare alcuni comportamenti ritenuti pericolosi, trova fondamento nell’ultimo aggiornamento. Rispettare le regole è fondamentale e bisogna tenere sempre altissimo il livello di attenzione.

A Barcellona Pozzo di Gotto si va ancora verso un costante calo del dato statistico degli attuali contagiati. Adesso sono 195 le persone che risultano positive al Covid-19. Ieri è infatti giunta la notizia di sette guarigioni a fronte di tre nuovi casi di positività, di cui due si trovavano già in isolamento domiciliare. Quattro le persone che risultano ancora ricoverate in regime ospedaliero.

A Spadafora cinque guarigioni e due nuovi casi di positività. Il totale è di dieci persone contagiate, tutte asintomatiche e in quarantena. A Pace del Mela il dato complessivo è di 21 positivi, di cui 20 in isolamento domiciliare e un ricoverato in ospedale.