SuperEnalotto – A Palermo un “5” da oltre 51.000 Euro

Palermo e la Sicilia sorridono dopo l’ultima estrazione del SuperEnalotto. Il concorso di sabato 28 novembre ha visto infatti l’isola protagonista con un “5” da 51.480,19 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nel capoluogo siciliano presso il Tabacchi di via Pagano 16.

Il Jackpot, arrivato ora a quota 71,2 milioni di euro, verrà messo in gioco domani, martedì 1° dicembre. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.