Coronavirus – Leggero aumento dei nuovi casi in Sicilia: sono 1138. 49 le vittime, ma boom di guariti (949)

Leggero aumento del numero di nuovi casi in un giorno in Sicilia: sono stati 1138 quelli registrati oggi, su un totale di 8.602 tamponi. Un numero comunque importante, considerando che i casi in Italia sono stati più di 16.000.

Numeri in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.024 casi su 8.965 tamponi effettuati. Il tasso di positività cresce dunque, passando dal 11,4% di ieri al 13,2% di oggi. Da ben 30 giorni consecutivi, comunque, nell’isola si contano più di mille nuovi casi al giorno.

In tutto sono 40.624 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95,6% è in isolamento domiciliare (38.851). Mentre sono 1.773 (10 in più rispetto a ieri) gli ospedalizzati totali, di cui 226 in terapia intensiva (15 in meno di ieri). Purtroppo si contano altre 49 vittime, quattro in più di ieri. In tutto sono 1.555 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Boom di guariti: sono stati 949, per un totale di 21.607 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le province, oggi quella con più casi è quella di Catania, con 503 nuovi contagiati, segue Palermo con 288. Messina arriva a quota 98, 73 a Ragusa e 72 ad Agrigento. Poi 43 a Caltanissetta, 30 a Siracusa, 24 ad Enna e 7 a Trapani.

IN ITALIA

Anche nel resto d’Italia si registra un calo dei nuovi positivi: come detto sopra sono 16.377 i nuovi contagiati (circa quattromila in meno di ieri), mentre i guariti oggi sono stati 23.004 (ieri erano stati ben circa 13.000).

Invariato il tasso di positività, che resta fermo all’11,6%. Ancora troppo alto, purtroppo, il numero delle vittime: 672 in un giorno solo.