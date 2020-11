A/20 – Posticipata di 24 ore la demolizione del cavalcavia di Venetico a causa del maltempo

L’annunciata demolizione del cavalcavia n° 4, al km. 29,339 dell’autostrada A20 Messina-Palermo, subirà un ritardo di 24 ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Dunque, al contrario di quanto precedentemente annunciato, non ci sarà alcuna chiusura autostradale nella prossima nottata. Le delicate operazioni si svolgeranno tra le ore 19:00 di giorno 1 dicembre e le ore 07:00 di mercoledì 2 dicembre, con la conseguente chiusura al transito del tratto autostradale Rometta-Milazzo, in entrambi i sensi di marcia.

Per chi viaggia in direzione Palermo l’uscita obbligatoria prevista sarà quella di Rometta, mentre per chi viaggia in direzione Messina sarà quella di Milazzo.