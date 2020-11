Nuovo DPCM in arrivo, le probabili misure del Governo in vista del Natale

Il Governo conte sta vagliando le misure in vista del prossimo DPCM, previsto per il 3 dicembre. Da settimane gli esperti sono al lavoro per evitare che, in vista delle festività natalizie, la curva epidemiologica risalga.

Dunque, secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebbero deroghe al coprifuoco, che rimarrebbe fissato alle 22 anche per i giorni della Vigilia, di Natale e Capodanno.

Altra cosa su cui punta il Governo è lo stop allo spostamento tra Regioni, che dovrebbe scattare pochi giorni prima delle festività natalizie, per quanto riguarda ovviamente le zone gialle. Lo stop non dovrebbe riguardare però chi ha la residenza in un’altra regione o chi vorrebbe fare rientro nel proprio domicilio. Nelle zone arancione e rosse, ovviamente, non è consentito lasciare il proprio comune.

Per quanto riguarda i ristoranti invece, dovrebbero essere chiusi sia il 25 dicembre che a Santo Stefano. Aperti invece negli altri giorni fino alle 18. I negozi, in vista dello shopping natalizio, dovrebbero restare aperti fino alle 21 per evitare assembramenti.

Per chi andrà all’estero, in particolare per chi vorrà andare a sciare nei paesi che mantengono gli impianti aperti, si profila la quarantena al rientro. Confermato invece l’orientamento dell’esecutivo di far tornare a scuola gli alunni degli istituti superiori a partire dal 7 gennaio. Non avrebbe molto senso anticipare il rientro per sole due settimane, prima delle vacanze natalizie.