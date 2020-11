Capo d’Orlando – 8 nuovi positivi al Covid-19. Il totale dei contagiati sale a 22

Passa da 14 a 22 il numero delle persone positive al Coronavirus a Capo d’Orlando, mentre sono 45 quelle poste in isolamento domiciliare, perché entrate in contatto con soggetti positivi.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco, Franco Ingrillì, in un videomessaggio diffuso sui suoi canali social.

“Le origini della positività dei nostri concittadini non sono le stesse – ha detto il primo cittadino –, in tanti casi i nostri nuovi positivi provengono da fuori paese. L’andamento dell’epidemia nella nostra città è in lenta ma costante crescita. Occorre una nuova, urgente, presa di coscienza da parte di tutti per contrastare la diffusione del virus. Osserviamo e facciamo osservare le regole”, ha concluso Ingrillì.