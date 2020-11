Coronavirus – Controlli anti-Covid19 per i Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Messina

Il Comando Provinciale del Vigili del fuoco di Messina conferma, come di consueto, la professionalità degli operatori del soccorso con la loro immancabile presenza sul territorio, per la tutela e la salvaguardia di tutti.

Ancora più avanzato è il livello di sicurezza che viene adottato per il contrasto al Covid perché, in primis, é necessario che tutto il personale sia al top di forma ed efficienza fisica e, naturalmente, negativo al coronavirus. Per garantire questa massima efficienza sono stati fatti e sono ancora in corso i tamponi rino-faringei rapidi in modalità drive-in, eseguiti dal sanitario del Comando.

La procedura prevede controlli specifici sul personale e sottolinea l’importanza del soccorso evidenziando che i Vigili del Fuoco sono pronti ad affrontare ogni situazione di contatto con possibili positivi.

Tutti gli interventi vengono effettuati secondo importanti procedure, da seguire per contatti stretti con soggetti potenzialmente positivi al Covid-19.