Sant’Agata di Militello – Imbarcazione in panne soccorsa dalla Guardia Costiera

Mattinata di lavoro per i militari della Guardia Costiera di Sant’Agata Militello impegnati in un’attività di soccorso in favore di un’imbarcazione da diporto rimasta in avaria poco fuori l’imboccatura del porto dei Nebrodi.

L’unità di undici metri, partita da Capo d’Orlando con destinazione proprio il porto santagatese per rimessaggio autunnale, a circa un miglio dall’arrivo ha avuto un blocco

ad entrambi gli apparati propulsori di bordo.

Complici le cattive condizioni meteomarine, l’unità è rimasta per alcuni minuti in balia delle onde catturando l’attenzione di una passante sul lungomare santagatese che ha segnalato le circostanze alla Centrale operativa del Comando Generale della Guardia Costiera.

Veniva attivata così la macchina dei soccorsi che dopo alcuni minuti ha consentito

l’intervento sul posto della Motovedetta CP 832 la quale, dopo aver assicurato le generali

buoni condizioni dell’unica persona presente a bordo nel rispetto delle attuali vigenti

misure di contenimento da contagio da COVID-19, ha fornito supporto ed assistenza

all’unità sinistrata scortandola in sicurezza all’interno del bacino portuale.

A seguito dell’occorso evento straordinario l’unità è stata alata e ricoverata presso

un locale cantiere navale a disposizione dei militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di

Sant’Agata Militello per gli accertamenti di rito.