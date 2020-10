Messina: chiusi per Covid gli uffici della Cisl

La Cisl Messina ha disposto la chiusura immediata di tutta la sede, dopo che, nella mattinata di oggi, l’Asp di Messina ha segnalato la positività in forma asintomatica del segretario generale Antonino Alibrandi.

Per tale motivo sono stati messi in isolamento fiduciario, secondo la procedura prevista dal protocollo sanitario, tutte le persone che negli ultimi giorni potrebbe essere venute a contatto con il segretario; nei prossimi giorni verranno sottoposte a tampone da parte dell’Asp. La sede della Cisl di Messina è stata chiusa per procedere alla sanificazione anche dei locali non frequentati dal segretario generale negli ultimi giorni, a tutela della salute di utenti, dipendenti e collaboratori. Gli uffici del Caf Cisl e del Patronato Inas riapriranno una volta completate tutte le procedure di sanificazione e di controllo dei dipendenti.