Orlandina Basket pronta al debutto casalingo, Sindoni: “Attivate tutte le procedure necessarie per consentire ingresso al pubblico””

Debutto ufficiale al PalaFantozzi, sabato alle 21.00, per l’Orlandina Basket. Dopo la sconfitta di una sola lunghezza a Trapani, i paladini cercano il riscatto nella seconda gara di supercoppa contro Cento.

Non si sa ancora se sarà concesso un ingresso contingentato al pubblico, ma intanto i biancoazzurri hanno attivato tutte le procedure per permettere di consentire l’ingresso al PalaFantozzi di 200 tifosi, come da normativa nazionale.

“Si attende la risposta dalla Questura”, dice il Presidente Enzo Sindoni.