Coronavirus – Un caso al Liceo Galilei di Spadafora, classe in quarantena

Un caso di positività al Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora. A comunicarlo è il sindaco della cittadina Tania Venuto, dopo essere stata avvisata dagli organi di competenza ieri pomeriggio. Il ragazzo risultato positivo non è residente a Spadafora. Sia sia lui che l’intera classe sono stati posti in quarantena obbligatoria in attesa di tampone.

“Mi sembra doveroso comunicarvi – scrive la Venuto – che un alunno del nostro liceo scientifico G. Galilei, non residente nel nostro comune, è risultato positivo al covid19.

Il ragazzo e la classe sono stati messi in quarantena obbligatoria e l’Asp ha già attivato tutte le procedure del caso, insieme allo studio epidemiologico per capire con chi il ragazzo è entrato in contatto.

La situazione è sotto controllo e si raccomanda, ancora una volta, la massima prudenza ed in particolare di:

a) tenere la distanza interpersonale;

b) non effettuare assembramenti;

c) adoperare le mascherine;

d) lavarsi ripetutamente ed in modo approfondito le mani.”