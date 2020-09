Milazzo – Tre persone si tuffano in mare. Due tratti in salvo, uomo della Capitaneria disperso

Tre persone si sarebbero tuffate in mare nei pressi di Milazzo. Due di loro sarebbero riusciti a mettersi in salvo nonostante la forza delle onde. Mentre risulta un disperso. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

14:35 Un uomo della Guardia Costiera di Milazzo risulta disperso, si è tuffato in mare per salvare uno dei ragazzini.

13:40 Salvo anche il terzo ragazzo, che fortunatamente era riuscito ad aggrapparsi ad una boa. Dopo molti minuti è riuscito a trovare il momento giusto per uscire dalla forza impetuosa delle onde.

13:47 In questo momento le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche per escludere che possa esserci in mare qualcun altro.

Foto OggiMilazzo