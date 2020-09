Milazzo. Disperso in mare un soccorritore, si era tuffato per salvare la vita a un giovane

Un sabato triste. Un uomo, a quanto pare della Guardia Costiera, risulterebbe disperso dopo essersi tuffato in mare per salvare la vita a un giovane che, insieme agli amici, aveva deciso di fare un bagno in mare nonostante il vento di Ponente e le onde di altezza ragguardevole. Uno dei due ragazzi è riuscito subito a mettersi al sicuro a riva. Il giovane che si trovava in difficoltà è stato tratto in salvo dal lavoro straordinario ed encomiabile dei soccorritori. E’ rimasto per un’ora circa aggrappato a una boa aspettando di essere tratto in salvo. Le onde hanno infatti fermato l’arrivo di una motovedetta, rimasta praticamente bloccata a Capo Milazzo. Da Catania si era alzato un velivolo. Il giovane, approfittando di un attimo di tregua delle onde, ha lasciato la boa e, trascinato più a riva, è stato immediatamente salvato. E stato poi trasportato in ospedale al “Fogliani” per le cure sanitarie necessarie. Purtroppo al momento uno dei soccorritori risulta disperso tra le onde.