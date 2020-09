Sicilia – Attivato il Piano Covid, in arrivo 278 milioni per le imprese

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo d’Orleans, durante una conferenza stampa, il ‘Piano Covid Sicilia’.

Si tratta di una serie di bandi regionali, per un totale di 278 milioni di euro, per aiutare imprese, promozione turistica, scuola, editoria e Confidi, servizi di trasporto in Sicilia. Il piano, finanziato con fondi Fesr, rientra nelle misure previste dalla legge di stabilità approvata a maggio dall’Ars.

I contenuti sono stati presentati, in conferenza stampa a palazzo d’Orleans, dal presidente della Regione Nello Musumeci e dagli assessori coinvolti: Gaetano Armao (Economia), Marco Falcone (Trasporti), Mimmo Turano (Attività produttive), Roberto Lagalla (Istruzione e Formazione), Manlio Messina (Turismo).

“Andremo avanti con altri bandi a seconda della reazione che registreremo su questi primi bandi – ha detto Musumeci – Ho raccomandato che i bandi fossero più snelli possibili, si tratta di un intervento emergenziale, perché le disponibilità finanziarie devono arrivare subito alle imprese, che sono in condizioni cianotiche”.

Il governatore ha sottolineato che “il piano è stato frutto di un processo di confronto, di concertazione con tutti i gruppi parlamentari della coalizione di governo e opposizione”.