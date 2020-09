A Diego manca una gamba, ma nella traversata dello Stretto arriva prima dei normodotati

Ha impiegato 50 minuti e 4 secondi per fare a nuoto la traversata dello Stretto di Messina. Il palermitano Diego Acquisto, 36 anni compiuti ad agosto, il 28 agosto ha partecipato ad una traversata amatoriale dello Stretto di Messina: dal pilone di Torre Faro, a Messina, alla spiaggia di Cannitello, ai piedi del pilone di Santa Trada, in Calabria, per una distanza complessiva di circa 3.600 metri.

Insieme a Diego, al quale manca la gamba sinistra, c’erano altre sette persone, provenienti da tutt’Italia, seguite e guidate da diverse imbarcazioni.

Acquisto, atleta dell’Asd “I ragazzi di Panormus”, è arrivato prima dei normodotati, dopo essersi allenato con tecnici FINP e Ninni Gambino per tutta l’estate nel golfo di Mondello.

La traversata non era una gara, ma solo un banco di prova e adesso, con il suo compagno di squadra Giacomo Di Santo, Diego parteciperà al primo campionato Italiano in acque libere Finp 2020 che si terrà il 19 settembre ad Alghero.

L’organizzazione della traversata è stata curata dall’A.S.D. Colapesce Primo di Messina.