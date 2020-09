Coronavirus – Cala la percentuale dei contagi: 33 nuovi casi in Sicilia, ma con oltre 4000 tamponi effettuati

33 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono sette in più di ieri, ma con circa 3000 tamponi in più effettuati. Ieri infatti si erano registrati 26 positivi su poco più di 1100 tamponi: oggi invece i tamponi effettuati sono 4210, stando al bollettino del ministero della Salute.

Di questi 33 cinque sono migranti, registrati in provincia di Siracusa. Per quanto riguarda i casi per provincia si registrano otto casi a Palermo e Trapani, sette in provincia di Siracusa (compresi i cinque migranti, sei nel catanese, due a Messina e uno a Caltanissetta e Agrigento. Cinque invece i guariti.

Purtroppo si registra anche una nuova vittima, in provincia di Siracusa: sale così a 287 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia.

Attualmente sull’isola ci sono 1.152 positivi di cui 71 ricoverati in ospedale (uno in più rispetto a ieri-), 10 in terapia intensiva e 1071 in isolamento domiciliare, per un totale di 4350 casi dall’inizio dell’epidemia.

Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di lunedì. Otto le vittime, due in più rispetto sempre a lunedì. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.