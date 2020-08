Capo d’Orlando – Da oggi stop ai parcheggi a pagamento sul Lungomare, dal 15 settembre torna l’orario “invernale”

Da oggi, lunedì 31 agosto, torna la sosta “libera” sull’intero lungomare Ligabue, grazie all’accordo raggiunto dall’Amministrazione Comunale con la ditta che gestisce le strisce blu. Non si pagherà più, quindi, il parcheggio a tempo dall’incrocio con via Cordovena all’incrocio con via Torrente Forno.

Fino al 15 settembre, invece, resta in vigore il parcheggio a pagamento sul lungomare Andrea Doria con la consueta tariffa di 1 euro l’ora (frazionabile) dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 23, compresi i giorni festivi.