La lotta alle dipendenze in Sicilia ora ha un nuovo strumento: il CRID

La lotta alle dipendenze in Sicilia ora ha un nuovo strumento. Nasce il CRID, Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze istituito con decreto del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, primo passo concreto previsto dalla legge anti-crack approvata nel settembre scorso e che prevede diverse misure sia a livello informativo che socio-sanitario per contrastare la tossicodipendenza ed in particolare quella da crack, droga “a basso costo” sempre più diffusa tra i giovani. 23 milioni di euro la dotazione per il primo triennio stanziata dalla Regione Siciliana. Il Crid, istituito presso il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato della Salute è composto dagli assessori alla Famiglia, alla Salute e all’Istruzione, o loro delegati, e presieduto dal governatore siciliano. L’organo ha il compito

di promuovere la formazione e l’esecuzione degli atti della giunta regionale in materia di dipendenze, necessari per realizzare le strategie di intervento, e incentivare progetti di studio e ricerca e di individuare immobili del patrimonio regionale inutilizzati da assegnare ad attività di prevenzione, trattamento e cura delle dipendenze oppure da adibire a sedi dei gruppi di aiuto. Le procedure per l’attuazione delle altre misure, previste dalla legge e di competenza dell’amministrazione sono in corso. Il Dasoe sta completando il quadro dei componenti del Tavolo per la ricerca e il coordinamento partecipato in area dipendenze (Tarcopad) previsto dall’articolo 5 della legge anticrack. Il dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ha già fornito le indicazioni operative alle Aziende sanitarie provinciali per appostare le risorse per le unità mobili, con a bordo personale specializzato, che svolgeranno interventi di presenza, screening, sostegno e assistenza sul territorio nelle zone ad alto tasso di tossicodipendenza