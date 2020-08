Sant’Agata Militello: la Guardia Costiera ha organizzato un giornata di sicurezza in mare

Dopo il successo dello scorso anno, su richiesta dell’Amministrazione del Comune di Brolo, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello ha promosso una nuova giornata dedicata alla sicurezza in mare in favore dei ragazzi diversamente abili dell’associazione “La Rosa Blu”.

Pur nel rispetto delle attuali limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, alcuni ragazzi dell’associazione hanno potuto rivivere l’esperienza di essere “marinai” per un giorno a bordo delle motovedette della Guardia Costiera prendendo parte, successivamente, ad un’attività di soccorso simulata nelle acque antistanti lo “scoglio di Brolo”, con l’ausilio di due cani da salvamento specializzati della Scuola Italiana Cani Salvataggio – Sezione Tirreno e delle moto d’acqua della Polizia di Stato della Questura di Messina.

Tale momento educativo, a cui hanno preso parte anche la scuola “Femagroup” di Brolo ed il Porto Turistico Marina di Capo d’Orlando, ha rappresentato per i sei “Ausiliari della Guardia Costiera” un momento importante per acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi attraverso la passione per il mare.

Prosegue, intanto, l’Operazione Mare Sicuro su tutto il territorio di giurisdizione, ricompreso tra Tusa e Brolo, in previsione dell’intensificarsi dei traffici in mare in occasione del Ferragosto quando verrà massimizzata la presenza a terra ed in mare dei militari della Guardia Costiera per la tutela e la salvaguardia delle attività balneari.

Nei giorni scorsi, personale militare dipendente ha elevato tre sanzioni, per un ammontare complessivo di oltre 4.000 euro, per violazioni connesse ad attività di “noleggio abusivo” con imbarcazione da diporto, mancato rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare e violazione dell’Ordinanza che disciplina i lavori di completamento del porto di Sant’Agata Militello.