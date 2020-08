Coronavirus – Pronta nuova ordinanza di Musumeci: controlli per chi rientra da Malta, Grecia e Spagna

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è pronto a prendere nuovi provvedimenti riguardanti l’emergenza coronavirus. Visti i casi in aumento in Sicilia, secondo quanto si apprende, il Presidente ha pronta una nuova ordinanza che prevede una stretta per chi arriva o rientra da Malta, Spagna e Grecia, i paesi più colpiti dall’emergenza al momento.

Fanno preoccupare gli 11 casi di giovani positivi dopo il ritorno da una vacanza a Malta, che sono stati riscontrati a Canicattini Bagni, nel siracusano. Ovviamente anche la questione migranti continua a tener banco, con le 64 persone risultate positive al tampone all’hotspot di Pozzallo. Il Presidente ha chiesto ancora una volta aiuto al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.