Maltempo. A Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore si contano i danni

Un temporale terribile che ha che causato danni, disagi, frane e smottamenti. Al momento risulta isolato l’abitato di Portosalvo a causa di diverse frane. La strada che dalla Statale conduce al borgo è interrotta a causa di una bruttissima frana che ha distrutto anche il guardrail in cemento, crollato nei terreni sottostanti.

A cascata, il fango si è riversato pure sulla stessa SS113. Frane e smottamenti nella zona di Centineo, da dove è impossibile transitare.

E anche la via Onorevole Recupero non da speranze di passaggio a causa della grande quantità di acqua e fango riversatasi.

Danni anche in Via Spiazzo Fondaconuovo, via Fondaconuovo e nelle strade adiacenti. Qualcuno ha perso addirittura le proprie auto, danneggiate in maniera irreparabile. Auto sommerse dalla pioggia anche in Via del Mare.

Allagamenti hanno riguardato la zona di Sant’Antonio e la Via Eolie, dove una persona era rimasta sulla sua motoape, impossibilitata a uscire dal mezzo. Anche a Gurafi e in Via Cairoli la situazione ha creato non pochi disagi. Interrotto il transito sull’autostrada tra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone. I torrenti cittadini e le saie sono state tenute sotto controllo da Polizia Municipale e volontari del Club Radio CB.

Danni anche nella vicina Terme Vigliatore, dove le strade sono rimaste allagate. Disagi a Marchesana. Allagamenti in Via Benedettina Superiore, dove un fiume in piena di acqua e fango ha trascinato via auto così come in altre zone, dove la forte pioggia ha ingrossato saie. Un temporale di dimensioni spropositate con tuoni fortissimi che hanno causato parecchia apprensione.