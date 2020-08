Oliveri, finanziamento di 15mila euro per il WiFi gratuito negli spazi pubblici

L’agenzia europea INEA ha provveduto a pubblicare le graduatorie relative alle municipalità ammesse alla IV call del Bando Europeo WiFi4EU.

Sono 947 i comuni a livello europeo ammessi al bando, su oltre 8.600 domande ricevute dalla Commissione.

Nella graduatoria finale c’è Oliveri, uno dei pochi comuni in provincia di Messina a essere ammesso.

L’assessore Scardino, con deleghe all’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: “Nonostante l’emergenza Covid che ci attanaglia da Marzo ormai, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare per la comunità, ottenendo un finanziamento da 15.000 per impiantare apparecchiature wi fi che consentano il libero accesso a internet negli spazi pubblici”.

Le dichiarazioni del sindaco Francesco Iarrera: “Si tratta di un contributo europeo che ci permetterà di potenziare i nostri servizi e facilitare l’utilizzo dei tanti strumenti tecnologici con cui stiamo promuovendo il nostro territorio. Un altro piccolo passo avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita”.