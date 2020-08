Coronavirus – Sono 30 i nuovi casi in Sicilia, sei in provincia di Messina

Sono 30 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore.

A Catania si registra il numero di contagi più consistente, sedici. 6 quelli confermati a Messina (cinque sono migranti), 4 a Caltanissetta (tutti migranti), 2 a Palermo, uno a Enna e uno a Ragusa.

A preoccupare, tra i casi di Catania ci sarebbe un contagiato di 17 anni che avrebbe frequentato alcuni locali della movida etnea. Gli operatori stanno cercando di ricostruire i contatti avuti dal giovane.

Due invece i guariti nelle ultime ventiquattro ore, i tamponi effettuati sono stati 2.795. Invariato invece il numero dei decessi a 284. Gli attuali positivi attualmente sono 342, di cui 301 in isolamento domiciliare. 41 i ricoverati in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva.